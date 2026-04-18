16:06  18 апреля
Украинские спецназовцы провели результативные рейды против оккупантов в Запорожской области
15:38  18 апреля
В Винницкой области столкнулись два поезда
11:50  18 апреля
В Кривом Роге парень выстрелил из пистолета в девушку из-за безответной любви
UA | RU
UA | RU
18 апреля 2026, 15:21

Укрзализныця по-новому будет считать стоимость некоторых билетов

Читайте також українською мовою
фото: glavcom.ua
Читайте також
українською мовою

В Украине запускается динамическое ценообразование на часть железнодорожных билетов. В частности, цены в премиумсегменте будут колебаться в зависимости от ряда факторов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление "Укрзализныци" в Threads.

Продажа билетов по новым коэффициентам начнется уже с 25 апреля. Изменения будут касаться только вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.

Учитывать сезонность: в периоды низшего спроса цены будут снижаться, а в пиковые – будут расти.

Также на цену влияет день недели. В то же время, цена будет зависеть и от наполняемости поезда.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине изменят правила возвращения ж/д билетов. Сейчас около 13% возвратов происходят в день отправления, из-за чего пассажиры, действительно планирующие поездку, часто не успевают приобрести билеты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця транспорт экономика билеты
В Киевской области Укрзализныця экстренно останавливала поезд через младенца
16 апреля 2026, 17:15
Чиновника "Укрзализныци" задержали на взятке в 100 тысяч долларов
09 апреля 2026, 11:57
Все новости »
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную машину россиян стоимостью 15 миллионов долларов
18 апреля 2026, 16:40
Украинские спецназовцы провели результативные рейды против оккупантов в Запорожской области
18 апреля 2026, 16:06
В Винницкой области столкнулись два поезда
18 апреля 2026, 15:38
Украинские военные поразили сразу четыре крупных нефтяных объекта в РФ
18 апреля 2026, 14:44
В Киеве полиция и ТЦК устроили драку со стрельбой во время мобилизации
18 апреля 2026, 14:28
Украинские спецназовцы поразили 3 корабля, РЛС и логистику врага в Крыму
18 апреля 2026, 14:10
Правоохранители отреагировали на инцидент в груминг-салоне Киева, где издевались над собакой
18 апреля 2026, 13:30
Топливо в мире начало дешеветь, а в Украине – нет
18 апреля 2026, 12:36
В Кривом Роге парень выстрелил из пистолета в девушку из-за безответной любви
18 апреля 2026, 11:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »