Укрзализныця по-новому будет считать стоимость некоторых билетов

В Украине запускается динамическое ценообразование на часть железнодорожных билетов. В частности, цены в премиумсегменте будут колебаться в зависимости от ряда факторов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление "Укрзализныци" в Threads.

Продажа билетов по новым коэффициентам начнется уже с 25 апреля. Изменения будут касаться только вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.

Учитывать сезонность: в периоды низшего спроса цены будут снижаться, а в пиковые – будут расти.

Также на цену влияет день недели. В то же время, цена будет зависеть и от наполняемости поезда.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине изменят правила возвращения ж/д билетов. Сейчас около 13% возвратов происходят в день отправления, из-за чего пассажиры, действительно планирующие поездку, часто не успевают приобрести билеты.