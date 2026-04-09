Заступника директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" викрили на вимаганні грошей у представника гранітного кар’єру з Хмельниччини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовець обіцяв за 100 тисяч доларів "вирішити питання" з демонтажем залізничної колії, яка заважала підприємству розширити виробництво.

Схема була такою: спочатку ініціювати "сезонний об'їзд", щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру.

Чиновник запевняв, що процедура складна і потребує погоджень із керівництвом "Укрзалізниці", Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Проте обіцяв організувати все "під ключ" за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці. Гроші він вимагав готівкою наперед.

Посадовця затримали в момент отримання всієї суми. У нього вилучили готівку та розписку, написану власноруч. Правоохоронці також провели обшуки вдома, на роботі та в автомобілі фігуранта.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі). Йому загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

До суду подано клопотання про взяття посадовця під варту.

Також перевіряється причетність інших осіб до цієї схеми.

