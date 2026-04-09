09 квітня 2026, 11:57

Посадовця "Укрзалізниці" затримали на хабарі у 100 тисяч доларів

Фото: ОГП
Заступника директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" викрили на вимаганні грошей у представника гранітного кар’єру з Хмельниччини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовець обіцяв за 100 тисяч доларів "вирішити питання" з демонтажем залізничної колії, яка заважала підприємству розширити виробництво.

Схема була такою: спочатку ініціювати "сезонний об'їзд", щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру.

Чиновник запевняв, що процедура складна і потребує погоджень із керівництвом "Укрзалізниці", Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Проте обіцяв організувати все "під ключ" за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці. Гроші він вимагав готівкою наперед.

Посадовця затримали в момент отримання всієї суми. У нього вилучили готівку та розписку, написану власноруч. Правоохоронці також провели обшуки вдома, на роботі та в автомобілі фігуранта.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі). Йому загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

До суду подано клопотання про взяття посадовця під варту.

Також перевіряється причетність інших осіб до цієї схеми.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування у справі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко про хабар депутатам. Матеріали справи передали стороні захисту для ознайомлення.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Київщині працівник ТЦК із пістолетом намагався мобілізувати чоловіка з ножем
09 квітня 2026, 14:08
НАБУ і САП викрили суддю на хабарі
09 квітня 2026, 13:50
Російський дрон атакував Херсон: двоє працівниць ТЕЦ дістали поранення
09 квітня 2026, 13:44
Ховався кілька років: на Полтавщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку та залишив її в лісосмузі
09 квітня 2026, 13:35
До 12 років за ґратами: судитимуть іноземця, який розсилав наркотики поштою у Києві
09 квітня 2026, 13:23
На Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода
09 квітня 2026, 12:55
Планував підірвати військових та поліцейських: у Хмельницькому затримали агента ФСБ
09 квітня 2026, 12:48
Катівня на Київщині: офіцеру ФСБ оголосили підозру за тортури цивільних
09 квітня 2026, 12:36
Удар КАБами по Запорізькому району: кількість постраждалих зросла, що відомо про їхній стан
09 квітня 2026, 12:15
Вбивство українки Ірини Заруцької у США: підозрюваного визнали недієздатним
09 квітня 2026, 12:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
