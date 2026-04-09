Посадовця "Укрзалізниці" затримали на хабарі у 100 тисяч доларів
Заступника директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" викрили на вимаганні грошей у представника гранітного кар’єру з Хмельниччини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, посадовець обіцяв за 100 тисяч доларів "вирішити питання" з демонтажем залізничної колії, яка заважала підприємству розширити виробництво.
Схема була такою: спочатку ініціювати "сезонний об'їзд", щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру.
Чиновник запевняв, що процедура складна і потребує погоджень із керівництвом "Укрзалізниці", Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Проте обіцяв організувати все "під ключ" за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці. Гроші він вимагав готівкою наперед.
Посадовця затримали в момент отримання всієї суми. У нього вилучили готівку та розписку, написану власноруч. Правоохоронці також провели обшуки вдома, на роботі та в автомобілі фігуранта.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі). Йому загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
До суду подано клопотання про взяття посадовця під варту.
Також перевіряється причетність інших осіб до цієї схеми.
