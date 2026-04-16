На Київщині Укрзалізниця екстренно зупиняла потяг через немовля

Вранці 16 квітня поїзду №44 з Івано-Франківська до Черкас знадобилася неграфікова зупинка у Фастові. В Укрзалізниці пояснили, що сталось

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

Як виявилось, причина зупинки потягу була приємною. За три хвилин після зупинки потягу команда парамедиків, яка чекала на пероні після попередження начальника поїзда, прийняла з 12-го вагона щасливу родину, в яких сталось поповнення прямо у вагоні.

"Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу. Стан мами та дитини на момент висадки — задовільний", - кажуть в Укрзалізниці.

Залізничники побажали малюку рости здоровим та якнайшвидше повернутися до дитячих вагонів.

