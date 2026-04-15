Чи будуть відключення світла 16 квітня: в Укренерго попередили

В Укренерго попередили, що буде зі світлом в Україні 16 квітня. При цьому енергетики закликають економити електроенергію

16 квітня, в четвер, в Україні не прогнозується відключення світла. При цьому енергетики закликають перенести енергооб'ємні процеси на період з 10:00 до 16:00.

"Споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - закликають енергетики.

Нагадаємо, раніше Україна знову почала продавати електроенергію за кордон. Це сталось уперше з листопада 2025 року.