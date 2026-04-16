Новим командувачем ОК "Схід" призначено Героя України, який не дав росіянам захопити Чернігів

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Главком" із посиланням на власні джерела в Генштабі ЗСУ.

Віктору Ніколюку 50 років. Раніше він командував 92-ю окремою механізованою бригадою, 169-м Навчальним центром й оперативним командуванням "Північ". На початку повномасштабного вторгнення він командував обороною Чернігівської області та Чернігова. На початку березня 2022 року отримав звання Героя України.

Нагадаємо, командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю, якого підозрюють у масштабній корупції, дозволили вийти під заставу. Він фігурує у корупційній схемі на сотні тисяч доларів США.