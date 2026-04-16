Новым командующим ОК "Восток" назначен Герой Украины, который не дал россиянам захватить Чернигов
Генерал-майор Виктор Николюк возглавил Оперативное командование «Восток»
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Главком" со ссылкой на собственные источники в Генштабе ВСУ.
Виктору Николюку 50 лет. Ранее он командовал 92-й отдельной механизированной бригадой, 169-м Учебным центром и оперативным командованием "Север". В начале полномасштабного вторжения командовал обороной Черниговской области и Чернигова. В начале марта 2022 года получил звание Героя Украины.
Напомним, командующему логистикой Воздушных сил Андрею Украинцу, подозреваемого в масштабной коррупции, разрешили выйти под залог. Он фигурирует в коррупционной схеме на сотни тысяч долларов.
