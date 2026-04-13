На Тернопільщині депутат за 10 тисяч доларів "списував" ухилянтів з розшуку

На Тернопільщині викрили депутата. Він за хабарі знімав із розшуку військовозобовʼязаних

Про це повідомляє Національна поліція.

Як зʼясували правоохоронці, депутат переконував "клієнта", що має звʼязки з "надійними людьми" та може вплинути на ТЦК. Він обіцяв, що може зняти чоловіка з розшуку, оновити військово-облікові документи без його присутності.

Також депутат обіцяв, що може домовитись про фіктивне працевлаштування "клієнта" для бронювання. За свої послуги він просив 10 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали депутата під час отримання грошей. Тепер йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.