13 квітня 2026, 23:15

На Тернопільщині депутат за 10 тисяч доларів "списував" ухилянтів з розшуку

Фото: Національна поліція
На Тернопільщині викрили депутата. Він за хабарі знімав із розшуку військовозобовʼязаних 

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, депутат переконував "клієнта", що має звʼязки з "надійними людьми" та може вплинути на ТЦК. Він обіцяв, що може зняти чоловіка з розшуку, оновити військово-облікові документи без його присутності.

Також депутат обіцяв, що може домовитись про фіктивне працевлаштування "клієнта" для бронювання. За свої послуги він просив 10 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали депутата під час отримання грошей. Тепер йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
