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04 червня 2026, 16:38

Другий день терору: російські окупанти знову вдарили по Дніпровському району

04 червня 2026, 16:38
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Фото ілюстративне: ДСНС
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Російські війська 4 червня завдали ударів по Дніпровському району

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок чергової атаки зафіксовано влучання по території логістичної компанії. Після удару виникла пожежа.

На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч на 4 червня російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини, використовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.

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