Другий день терору: російські окупанти знову вдарили по Дніпровському району
Російські війська 4 червня завдали ударів по Дніпровському району
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок чергової атаки зафіксовано влучання по території логістичної компанії. Після удару виникла пожежа.
На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч на 4 червня російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини, використовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Довічне ув'язнення за звірство: апеляційний суд залишив у силі вирок ґвалтівнику 8-річної дитини
04 червня 2026, 16:51На Херсонщині судитимуть реєстраторку ЦНАПу за незаконні оборудки із землею
04 червня 2026, 16:14"Сімейний бізнес": у Львові депутат із сином організували схеми втечі для ухилянтів
04 червня 2026, 16:05СБУ викрила 8 схем ухилення від мобілізації: затримано 22 організаторів у різних регіонах України
04 червня 2026, 15:58На Харківщині чоловік увірвався в будинок та напав на пенсіонерку з цеглиною
04 червня 2026, 15:45На Черкащині викрили жінку, яка торгувала довідками від мобілізації
04 червня 2026, 15:27На Прикарпатті чоловіка засипало триметровим шаром землі під час копання криниці
04 червня 2026, 14:41До Румунії за $8000: на Закарпатті затримали групу переправників
04 червня 2026, 14:17На Прикарпатті іномарка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула людина
04 червня 2026, 14:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі блоги »