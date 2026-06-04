Довічне ув'язнення за звірство: апеляційний суд залишив у силі вирок ґвалтівнику 8-річної дитини

Фото: Офіс Генерального прокурора

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок 46-річному рецидивісту, який вчинив зґвалтування 8-річної дівчинки на Харківщині

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Засуджений намагався оскаржити рішення суду першої інстанції та просив його виправдати.

Однак прокурори Харківської обласної прокуратури в апеляції підтвердили законність вироку, обґрунтованість призначеного покарання та достатність доказів, на яких ґрунтувалося рішення суду.

У серпні 2022 року в одному з населених пунктів Ізюмського району Харківської області чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, побачив на вулиці 8-річну дівчинку.

Щоб завести дитину за собою, він вигадав історію про пошук знайомої та нібито загублений телефон. Після цього чоловік відвів потерпілу до лісосмуги, де згвалтував її.

Дитина чинила опір і намагалася втекти, однак кривдник застосував фізичну силу, він погрожував дівчинці фізичною розправою, якщо вона комусь розповість про те, що сталося.

Крім того, пообіцяв дати 5 тис. гривень за мовчання.

Коли засуджений заснув, потерпілій вдалося втекли. Вона добігла до найближчого блокпоста та розповіла про злочин військовим, які викликали правоохоронців.

Нагадаємо, що ранінше до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.