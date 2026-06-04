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04 червня 2026, 16:14

На Херсонщині судитимуть реєстраторку ЦНАПу за незаконні оборудки із землею

04 червня 2026, 16:14
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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На Херсонщині посадовиця ЦНАПу однієї з сільрад незаконно зареєструвала право приватної власності на три земельні ділянки, використовуючи для цього підроблені документи

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовиці ЦНАПУ з Херсонщини.

Слідство встановило, що влітку-восени 2023 року 43-річна обвинувачена працювала на посаді державного реєстратора відділу "Центру надання адміністративних послуг” виконавчого комітету Музиківської сільської ради Херсонського району. У цей період вона несанкціоновано внесла зміни в інформацію, що обробляється в автоматизованих системах, чим заподіяла шкоду Херсонській громаді.

Так, у серпні 2023 року жінка, перебуваючи на робочому місці, отримала від невстановленої людини довіреності від трьох осіб на четверту особу, завірені нотаріально ще у січні 2022 року. Разом з тим їй були надані підроблені витяги з рішень Херсонської міськради - землевпорядної документації щодо відведення цим людям у власність трьох земельних ділянок, площею по одній сотці, для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарських споруд.

На підставі підробних документів, за відсутності у Держземкадастрі відомостей щодо цих ділянок, жінка сформувала три заявки про реєстрацію права приватної власності на землю. Вказавши при цьому заявником людину, на чиє ім’я оформлені довіреності, та яка в момент подання документів перебувала в іншому місті.

Пізніше, використовуючи персональний робочий комп’ютер та особистий ключ доступу завершила процедуру реєстрації права власності на зазначені земельні ділянки. Такі дії держреєстраторки завдали шкоду бюджету Херсонської територіальної громади на суму понад 1 млн 800 тис. грн.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, заявлено позов, а на майно накладено арешт.

Нагадаємо, що у січні правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему незаконного заволодіння правами оренди земель сільськогосподарського призначення на території Овруцької та Народицької громад Житомирщини.

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