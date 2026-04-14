На Полтавщині за 4 тисячі доларів "продавали" свободу від військової служби

На Полтавщині правоохоронці викрили схему з ухиленням від мобілізації. Затримали жінку, яка виявилась організаторкою

Як з'ясували правоохоронці, жінці обіцяла чоловіку "допомогти" отримати заключення про непридатність до військової служби. Свою "послугу" вона оцінила в 4 тисячі доларів. Наразі їй повідомили про підозру. Суд обрав апобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.

Тепер організаторці схеми загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.