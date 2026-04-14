14 квітня 2026, 21:25

На Полтавщині за 4 тисячі доларів "продавали" свободу від військової служби

Фото: Національна поліція
На Полтавщині правоохоронці викрили схему з ухиленням від мобілізації. Затримали жінку, яка виявилась організаторкою

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінці обіцяла чоловіку "допомогти" отримати заключення про непридатність до військової служби. Свою "послугу" вона оцінила в 4 тисячі доларів. Наразі їй повідомили про підозру. Суд обрав апобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.

Тепер організаторці схеми загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

поліція Полтавська область ухилення від мобілізації
Сімейний бізнес, лікарі та фейкові документи: СБУ викрила 5 схем для ухилянтів у різних областях
13 квітня 2026, 21:45
Рейси для ухилянтів: на Житомирщині викрили незаконний маршрут за кордон
10 квітня 2026, 23:00
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Телеведучий Олександр Педан під час війни придбав 2 авто та 2 квартири у Києві
14 квітня 2026, 21:59
Російські військові активізувались на Сумщині
14 квітня 2026, 21:33
В Ірпені водій збив дитину на пішохідному переході
14 квітня 2026, 21:12
На Полтавщині знайшли мертвим підлітка
14 квітня 2026, 20:55
На Рівненщині аферисти обчистили рахунки місцевих: поліція б'є на сполох
14 квітня 2026, 20:45
Всі очікують на мир, тому що перемога неможлива, а про поразку ніхто не хоче думати
14 квітня 2026, 20:42
Внаслідок російської атаки на Черкаси загинув 8-річний хлопчик
14 квітня 2026, 20:19
Енергетики розповіли, чи заплановані відключення світла в Україні 15 квітня
14 квітня 2026, 19:25
У Рівненській області обвалилася частина Тараканівського форту
14 квітня 2026, 18:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
