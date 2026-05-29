29 травня 2026, 18:17

У Херсоні затримали оператора, який працював на ворожу телекомпанію

Фото: Херсонська обласна прокуратура
За даними слідства, 52-річний підозрюваний під час окупації Херсона у липні 2022 року працевлаштувався “відеооператором” до так званого “Государственного унитарного предприятия “Херсонская областная телерадиокомпания “Таврия”

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Посада підозрюваного передбачала технічне забезпечення створення медійного контенту. Він знімав постановочні матеріали, інтерв’ю з представниками окупаційної влади, "лідерами думок”, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України.

Сприяв у створенні сюжетів, які мали складати у глядача хибне враження щодо "налагодження мирного життя” під егідою держави-агресора, "підтримку” росіян місцевим населенням. Чоловік неодноразово виїжджав на локації нібито для фіксації наслідків бойових дій, звідки в ефір потрапляла викривлена на користь РФ інформація.

Підозрюваний також робив репортажі з публічних пропагандистських акцій, які відбувалися на окупованій території. Всі ці відео були в ефірі каналу, опубліковані у соцмережах проросійської ТРК "Таврія” та залишаються у вільному доступі.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором (ч. 5 ст. 27, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Також за клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 266 тис. грн.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників окупаційних структур. Серед них — кадровий співробітник ФСБ РФ та троє псевдополіцейських.

