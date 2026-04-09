Зеленський розкрив найближчі плани РФ
Армія РФ хоче захопити до кінця квітня Покровський напрямок, але це неможливо
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді, передає RegioNews.
За його словами, російська армія не полишає спроб захопити низку населених пунктів на Покровському напрямку. Йдеться про Покровськ, Дружківку та Костянтинівку.
Зеленський зазначив, що таке "завдання" окупанти хочуть виконати до кінця квітня.
Проте президент стверджує, що це неможливо:
У них [росіян] немає на це сил
Раніше Зеленський назвав наступні цілі ударів РФ по Україні. Ворог готує удари не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по ключовій логістиці, зокрема по залізниці та системах водопостачання.
