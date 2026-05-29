Херсон під обстрілами: дев’ятеро поранених внаслідок атак ворога
Впродовж 29 травня 2026 року армія РФ била по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, ствольною артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дев’ять людей отримали поранення.
Всі постраждалі – жителі Херсона, які дістали травм різного ступеню внаслідок артилерійських ударів та використання ворогом БпЛА.
Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення, вантажний та легковий автотранспорт.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
