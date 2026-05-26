Смерть мобілізованого у "Скелі": у полку заявили про падіння, сестра – про побиття

У штурмовому полку "Скеля" прокоментували обставини смерті військовослужбовця Віталія Карата, якого раніше мобілізували в Івано-Франківській області

Про це інформує "Дзеркало тижня", передає RegioNews.

У підрозділі заявляють, що чоловік заліз на сосну, відмовлявся спускатися, а згодом упав. Водночас сестра загиблого стверджує, що його жорстоко побили.

Про інцидент в ефірі "Радіо Свобода" розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 окремого штурмового полку "Скеля" Андрій Сурай.

За його словами, подія сталася на полігоні під час вечірньої перевірки особового складу. Військові виявили відсутність Карата та розпочали його пошуки, зокрема із застосуванням безпілотників.

"Підняли "мавіки" і знайшли сигнатуру. Хлопці побігли шукати. Його просили спуститися. Він сказав, що не хоче служити, він хоче втекти", – зазначив Сурай.

Він стверджує, що чоловіка понад дві години намагалися переконати злізти з дерева, після чого той почав спускатися, але впав.

Також представник "Скелі" закликав не поширювати, за його словами, маніпуляції про смерть внаслідок падіння.

Після інциденту військового нібито повернули до намету, а наступного дня він поскаржився на високу температуру. Згодом його доправили до 59-го мобільного госпіталю з підозрою на пневмонію.

У полку повідомляють, що за результатами рентгену у Карата зафіксували одне зламане ребро та пневмонію. Водночас у документах комісії про причини смерті вже йшлося про множинні переломи ребер. У підрозділі заявляють, що після передачі військового до госпіталю не контролювали подальші обставини лікування.

Окремо у "Скелі" зазначили, що згідно з довідкою ВЛК, Карат мав розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів, однак був визнаний придатним до служби.

Натомість сестра загиблого Олеся Піскунова відкидає версію про нещасний випадок і заявляє про побиття.

За її словами, брат розповідав про систематичне насильство у підрозділі, а після огляду в нього виявляли численні травми, зокрема синці та зламані ребра.

У полку "Скеля" заявили, що співпрацюють зі слідством і зацікавлені у встановленні всіх обставин інциденту.

Раніше "Суспільне" повідомляло про смерть щонайменше п'ятьох військовослужбовців з Івано-Франківщини у полку "Скеля", серед яких був і Віталій Карат.

