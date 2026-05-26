13:22  26 травня
"У вас борг": шахраї розсилають українцям фейкові листи від ДПС
12:17  26 травня
Росіяни атакували пожежну частину у Словʼянську на Донеччині
01:35  26 травня
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 14:28

Смерть мобілізованого у "Скелі": у полку заявили про падіння, сестра – про побиття

26 травня 2026, 14:28
Читайте также на русском языке
Фото: ШІ
Читайте также
на русском языке

У штурмовому полку "Скеля" прокоментували обставини смерті військовослужбовця Віталія Карата, якого раніше мобілізували в Івано-Франківській області

Про це інформує "Дзеркало тижня", передає RegioNews.

У підрозділі заявляють, що чоловік заліз на сосну, відмовлявся спускатися, а згодом упав. Водночас сестра загиблого стверджує, що його жорстоко побили.

Про інцидент в ефірі "Радіо Свобода" розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 окремого штурмового полку "Скеля" Андрій Сурай.

За його словами, подія сталася на полігоні під час вечірньої перевірки особового складу. Військові виявили відсутність Карата та розпочали його пошуки, зокрема із застосуванням безпілотників.

"Підняли "мавіки" і знайшли сигнатуру. Хлопці побігли шукати. Його просили спуститися. Він сказав, що не хоче служити, він хоче втекти", – зазначив Сурай.

Він стверджує, що чоловіка понад дві години намагалися переконати злізти з дерева, після чого той почав спускатися, але впав.

Також представник "Скелі" закликав не поширювати, за його словами, маніпуляції про смерть внаслідок падіння.

Після інциденту військового нібито повернули до намету, а наступного дня він поскаржився на високу температуру. Згодом його доправили до 59-го мобільного госпіталю з підозрою на пневмонію.

У полку повідомляють, що за результатами рентгену у Карата зафіксували одне зламане ребро та пневмонію. Водночас у документах комісії про причини смерті вже йшлося про множинні переломи ребер. У підрозділі заявляють, що після передачі військового до госпіталю не контролювали подальші обставини лікування.

Окремо у "Скелі" зазначили, що згідно з довідкою ВЛК, Карат мав розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів, однак був визнаний придатним до служби.

Натомість сестра загиблого Олеся Піскунова відкидає версію про нещасний випадок і заявляє про побиття.

За її словами, брат розповідав про систематичне насильство у підрозділі, а після огляду в нього виявляли численні травми, зокрема синці та зламані ребра.

У полку "Скеля" заявили, що співпрацюють зі слідством і зацікавлені у встановленні всіх обставин інциденту.

Раніше "Суспільне" повідомляло про смерть щонайменше п'ятьох військовослужбовців з Івано-Франківщини у полку "Скеля", серед яких був і Віталій Карат.

Нагадаємо, командування Сухопутні війська Збройних Сил повідомило, що військовослужбовців, причетних до конфлікту з ветераном у Києві переведуть до бойових підрозділів. Під час проведення заходів оповіщення між ветераном та військовослужбовцем виник конфлікт, у ході якого представник ТЦК застосував фізичну силу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область скеля мобілізація військовослужбовці побиття військового падіння дерево
"Паперова армія": на Закарпатті та Львівщині у ТЦК фіктивно "мобілізували" сотні людей
26 травня 2026, 10:28
Нові правила у Полтавському ТЦК: до оповіщення залучатимуть лише УБД
20 травня 2026, 14:26
На Житомирщині лікаря-інтерна залишили в ТЦК до виповнення 25 років
19 травня 2026, 09:56
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Прикордонники показали, як українські дрони "розносять" бронемашини РФ
26 травня 2026, 14:45
Запоріжжя під ударом: троє постраждалих, відео моменту вибуху
26 травня 2026, 13:50
Масована атака: РФ влучила у свої ж позиції Орєшніком
26 травня 2026, 13:45
"У вас борг": шахраї розсилають українцям фейкові листи від ДПС
26 травня 2026, 13:22
На Київщині чоловік ногами бив безпритульну собаку
26 травня 2026, 13:00
Підземні школи й садки в Запоріжжі: мільярдні підряди без конкуренції
26 травня 2026, 12:48
"Абсолютно незрозуміло навіщо": депутати про зустріч Зеленського зі 170 "слугами"
26 травня 2026, 12:35
На Рівненщині чоловік убив двох людей на очах у маленьких дітей
26 травня 2026, 12:30
Росіяни атакували пожежну частину у Словʼянську на Донеччині
26 травня 2026, 12:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »