26 травня 2026, 16:13

У Краматорську правоохоронець налагодив бізнес на гранатометах

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Донеччині перед судом постане інспектор одного з воєнізованих підрозділів Нацполіції, який налагодив незаконний збут бойових припасів прямо під час війни

Про це повідомив Офіс Генеральноо прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили інспектора одного з воєнізованих підрозділів НПУ, який під час війни налагодив незаконний збут боєприпасів.

Слідство встановило, що у лютому 2026 року старший лейтенант розмістив у закритій Telegram-групі оголошення про продаж зброї. Згодом він зустрівся з покупцем у місцевому кафе, де обговорив умови угоди, після чого привіз його до гаража, де зберігав арсенал.

Там правоохоронець продав два протитанкові гранатомети та десять кумулятивних протитанкових гранат із запалами, отримавши за це 30 000 грн. Під час розмови він також заявив про готовність і надалі збувати зброю та боєприпаси.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили ще дві гранати.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України - носіння, зберігання, придбання та збут вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру ще двом військовослужбовцям у справі щодо незаконного обігу боєприпасів та вибухових речовин.

