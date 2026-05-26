26 травня 2026, 16:47

Коригував удари по "оборонці": мешканця Павлограда засуджено за державну зраду

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Дніпропетровщині винесли суворий вирок пособнику окупантів: 48-річний мешканець Павлограда проведе за ґратами 15 років за державну зраду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури довели у суді вину 48-річного мешканця Павлограда, який передавав спецслужбам РФ інформацію для коригування ракетних ударів по оборонному підприємству.

Суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що у вересні 2025 року чоловік добровільно погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ. На виконання ворожих завдань він збирав дані про діяльність оборонного підприємства, об’єкти енергетичної інфраструктури міста та фіксував наслідки ракетних ударів.

Після обстрілів він обходив територію поблизу заводу, фотографував пошкодження та надсилав знімки разом із детальними описами представникам спецслужб РФ через Telegram-боти. Передана інформація могла використовуватись ворогом для повторних атак.

У листопаді 2025 року правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

У суді чоловік повністю визнав свою вину.

Нагадаємо, що раніше військова контррозвідка СБУ викрила та затримала у Києві та Одесі двох агентів російської спецслужби.

