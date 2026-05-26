26 травня 2026, 16:59

Окупаційну посадовицю з Каланчака заочно засудили до 10 років ув’язнення

На Херсонщині заочно засудили колаборантку, яка перейшла на бік ворога та очолила окупаційні органи влади у Каланчаку

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Жительку регіону визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вироком суду їй призначено покарання — 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років.

Прокурори довели, що у березні 2023 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території, засуджена добровільно обійняла посаду так званої "начальницы отдела труда и социальной политики Каланчацкого муниципального округа”.

На псевдопосаді вона організовувала роботу окупаційного органу, надавала доручення підлеглим працівникам та контролювала їх виконання.

Крім того, засуджена брала участь в інформаційній підтримці окупаційної влади — давала інтерв’ю проросійським медіа, дякувала регіону РФ, який "взяв шефство” над Каланчаком, а також публічно підтримувала вивезення українських дітей на так зване "оздоровлення”.

Один зі свідків у суді повідомив, що засуджена надавала допомогу місцевим жителям лише за умови отримання ними паспортів РФ.

Нагадаємо, що у квітні прокурори довели вину 32-річного чоловіка, який допомагав армії РФ у просуванні до Костянтинівки. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

