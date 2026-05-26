"У вас борг": шахраї розсилають українцям фейкові листи від ДПС

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомили у відомстві, передає RegioNews.

Зазначається, що шахраї надсилають електронні листи з повідомленнями про нібито наявний податковий борг та вимогою терміново його сплатити за вказаним посиланням.

У ДПС наголошують, що такі повідомлення не мають жодного відношення до податкової служби та є спробою шахрайства.

У фейкових листах зазвичай міститься повідомлення про "несплачений податковий борг", заклик терміново перейти за посиланням для перевірки інформації або сплати заборгованості, використання логотипів і візуального стилю, схожого на офіційний, а також підроблені адреси відправника, що імітують державні домени.

Фахівці попереджають, що перехід за такими посиланнями може призвести до зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням або викрадення персональних даних.

У ДПС підкреслюють, що служба не надсилає вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронній пошті.

Громадян і бізнес закликають бути уважними та дотримуватися правил кібергігієни:

не відкривати листи від невідомих відправників,

не переходити за сумнівними посиланнями,

не завантажувати вкладення,

перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси ДПС.

Нагадаємо, раніше кберполіція попереджала українців про масові шахрайські розсилки, що надходили нібито від поштових операторів. У повідомленнях йшлося про потребу "оновити дані доставки" або підтвердити адресу, але насправді посилання веде на фішингові сайти.