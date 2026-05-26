"У вас борг": шахраї розсилають українцям фейкові листи від ДПС
В Україні зафіксовано масову фішингову розсилку, яку зловмисники здійснюють із використанням імені Державної податкової служби
Про це повідомили у відомстві, передає RegioNews.
Зазначається, що шахраї надсилають електронні листи з повідомленнями про нібито наявний податковий борг та вимогою терміново його сплатити за вказаним посиланням.
У ДПС наголошують, що такі повідомлення не мають жодного відношення до податкової служби та є спробою шахрайства.
У фейкових листах зазвичай міститься повідомлення про "несплачений податковий борг", заклик терміново перейти за посиланням для перевірки інформації або сплати заборгованості, використання логотипів і візуального стилю, схожого на офіційний, а також підроблені адреси відправника, що імітують державні домени.
Фахівці попереджають, що перехід за такими посиланнями може призвести до зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням або викрадення персональних даних.
У ДПС підкреслюють, що служба не надсилає вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронній пошті.
Громадян і бізнес закликають бути уважними та дотримуватися правил кібергігієни:
- не відкривати листи від невідомих відправників,
- не переходити за сумнівними посиланнями,
- не завантажувати вкладення,
- перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси ДПС.
Нагадаємо, раніше кберполіція попереджала українців про масові шахрайські розсилки, що надходили нібито від поштових операторів. У повідомленнях йшлося про потребу "оновити дані доставки" або підтвердити адресу, але насправді посилання веде на фішингові сайти.