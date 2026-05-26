26 травня 2026, 13:22

"У вас борг": шахраї розсилають українцям фейкові листи від ДПС

В Україні зафіксовано масову фішингову розсилку, яку зловмисники здійснюють із використанням імені Державної податкової служби

Про це повідомили у відомстві, передає RegioNews.

Зазначається, що шахраї надсилають електронні листи з повідомленнями про нібито наявний податковий борг та вимогою терміново його сплатити за вказаним посиланням.

У ДПС наголошують, що такі повідомлення не мають жодного відношення до податкової служби та є спробою шахрайства.

У фейкових листах зазвичай міститься повідомлення про "несплачений податковий борг", заклик терміново перейти за посиланням для перевірки інформації або сплати заборгованості, використання логотипів і візуального стилю, схожого на офіційний, а також підроблені адреси відправника, що імітують державні домени.

Фахівці попереджають, що перехід за такими посиланнями може призвести до зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням або викрадення персональних даних.

У ДПС підкреслюють, що служба не надсилає вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронній пошті.

Громадян і бізнес закликають бути уважними та дотримуватися правил кібергігієни:

  • не відкривати листи від невідомих відправників,
  • не переходити за сумнівними посиланнями,
  • не завантажувати вкладення,
  • перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси ДПС.

Нагадаємо, раніше кберполіція попереджала українців про масові шахрайські розсилки, що надходили нібито від поштових операторів. У повідомленнях йшлося про потребу "оновити дані доставки" або підтвердити адресу, але насправді посилання веде на фішингові сайти.

