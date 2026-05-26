Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла
Російські окупаційні війська 26 травня завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю, поціливши в Олександрівський район міста. Внаслідок атаки постраждали 12 цивільних осіб
Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає RegioNews.
"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки збільшилась до 12”, - написав він.
Медики надають всім необхідну допомогу.
Раніше повідомлялось, що ворог вдарив по Олександрівському району міста.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські військові завдали 787 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Поранені двоє людей. Пошкоджено об'кти інфраструктури, житла та автівок.
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
