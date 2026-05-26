26 травня 2026, 15:58

Наркобізнес на 3 мільйони: у Кривому Розі перекрили канал постачання канабісу через пошту

Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
У Кривому Розі поліцейські перекрили канал збуту наркотиків, який діяв через популярні служби поштової доставки

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліцейські встановили, що фігурант відправив поштою близько 3 кг канабісу. Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків.

В результаті поліцейські вилучили ще близько 5 кілограмів канабісу, гроші, техніку та автомобіль. За цінами "чорного" ринку вартість вилучених наркотиків становить близько 3 мільйонів гривень.

Загалом, під час слідчих дій поліцейські вилучили близько 8 кілограмів канабісу, бокс для вирощування конопель, насіння рослин, електронні ваги, вакууматор, пакувальні матеріали та інші речові докази.

Також вилучено автомобіль Volkswagen Jetta, мобільні телефони, планшети, ноутбук, банківські картки та грошові кошти.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили 25-річну мешканку Київщини, яка налагодила оптовий збут психотропних речовин по всій Україні.

наркобізнес Кривий Ріг канабіс наркотики
