26 травня 2026, 15:24

У П'ятихатках з ножем напали на міського голову

Фото: Facebook
На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують замах на вбивство міського голови П'ятихаток. 26 травня, зловмисник завдав посадовцю ножових пораненнь та втік з місця події

Про це повідомила поліція Дніпропетроввської області, передає RegioNews.

"26 травня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про напад на міського голову міста. Попередньо встановлено, що зловмисник накинувся на посадовця та завдав йому ножового поранення. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги", - повідомили в поліції.

Після скоєного нападник втік з місця події.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих та розшукових заходів для встановлення місцеперебування та затримання зловмисника.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство). Поліція встановлює всі обставини події.

У прокуратурі повідомили, що мер перебуває у тяжкому стані в лікарні.

"Унаслідок нападу міський голова отримав ножове поранення у ділянку грудної клітини та був госпіталізований до лікарні у тяжкому стані", - повідомили в прокуратурі.

На сайті П'ятихатської міськради йдеться, що мером П'ятихаток є Гілал Ісаєв.

Нагадаємо, що в Одеській області стався збройний напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків. Двоє військових отримали ножові поранення та перебувають у лікарні у важкому стані.

Дніпропетровська область напад ніж мер
