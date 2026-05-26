Росіяни атакували пожежну частину у Словʼянську на Донеччині
У вівторок, 26 травня, російська армія завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу в місті Словʼянськ на Донеччині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання в господарську споруду на території частини спалахнула пожежа, яку надзвичайники ліквідували.
Вибуховою хвилею пошкоджені гаражні бокси, покрівля та вибило вікна.
На щастя, з особового складу ніхто не постраждав. Службова техніка також не зазнала пошкоджень.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" і 122 БпЛА. Зафіксовано влучання 9 безпілотників та ракет на 11 локаціях.
