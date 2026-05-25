Війна на виснаження: удари по тилу, фронт і глобальні наслідки

Війна входить у фазу посиленого взаємного тиску на тилову інфраструктуру

Україна системно розширює кампанію ударів по російській нафтовій логістиці: підтверджено ураження НПЗ у Ярославлі – приблизно за 700 км від української території, а також зафіксовано серію попередніх ударів по російських нафтових об’єктах упродовж травня. Ця кампанія вже має практичний ефект – зокрема проявляється у паливних обмеженнях в окупованому Криму та зростанні вразливості російського тилу.

Найбільш напруженими залишаються Покровський, Гуляйпільський, Лиманський і Костянтинівський напрямки.

США схвалили потенційний продаж Україні обладнання та підтримки для систем Hawk на суму 108,1 млн доларів США, що має посилити середню ланку української системи протиповітряної оборони.

Одночасно НАТО намагається перерозподілити фінансове навантаження в межах механізму PURL, оскільки нині значна частина закупівель американського озброєння для України фінансується обмеженим колом європейських союзників.

Переговорний трек фактично залишається замороженим через відсутність суттєвого прогресу. Позиція США залишається умовною: Вашингтон декларує готовність повернутися до активнішого переговорного процесу лише у випадку появи реалістичних передумов для результату.

Це означає, що поточна дипломатична пауза не є рухом до миру, а радше відображає відсутність прийнятної переговорної конфігурації на нинішньому етапі.

Ворог продовжує поєднувати фронтовий тиск із ударами по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, використанням хімічних інцидентів та проведенням інформаційних операцій.

Окремо варто звернути увагу на повідомлення про перше підтверджене застосування російського дрона Shahed/"Гарпія-А1" у Малі – це може свідчити про поступове поширення російського досвіду ведення дронової війни за межі українського театру бойових дій.

Кабінет Міністрів України посилив правила бронювання працівників критично важливих підприємств, прив’язавши критерії до рівня оплати праці. Національний банк України також посилив вимоги до безпеки онлайн-платежів.

Позитивним індикатором стала зафіксована позитивна міграційна динаміка –кількість в’їздів до України у 2026 році перевищила кількість виїздів. Водночас цей показник потребує обережної інтерпретації та подальшого спостереження для оцінки його стійкості.

Поточна ситуація характеризується не наближенням до деескалації, а переходом війни до складнішої фази. Фронтове виснаження дедалі більше поєднується з ударами по стратегічній інфраструктурі, боротьбою за стійкість систем ППО, тиском на економіку війни рф та інформаційно-дипломатичним протистоянням.

Для України ключовими завданнями залишаються збереження темпу впливу на російську військово-економічну базу, посилення системи протиповітряної оборони та забезпечення більш рівномірної участі союзників у фінансуванні оборонної підтримки.