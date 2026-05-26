На Харківщині продавали одруження за 2 тисяч доларів

Правоохоронці викрили легалізації іноземців у Харківській області. Робили це через фейкові шлюби

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Як з'ясувалось, 65-річний харків'янин пообіцяів громадянину Азербайджану допомогти з оформленням посвідки на тимчасове проживання в Україні. Для цього він запропонував оформити "клієнту" фіктивний шлюб. За свої "послуги" він просив 2 тисяч доларів.

Ділок переконував іноземця, що має вплив на працівників міграційної служби та може забезпечити позитивне вирішення питання щодо легалізації перебування іноземця на території держави. Затримали зловмисника після отримання половини грошей.

"Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

