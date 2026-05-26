26 травня 2026, 16:25

На Харківщині продавали одруження за 2 тисяч доларів

Фото: Національна поліція
Правоохоронці викрили легалізації іноземців у Харківській області. Робили це через фейкові шлюби

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, 65-річний харків'янин пообіцяів громадянину Азербайджану допомогти з оформленням посвідки на тимчасове проживання в Україні. Для цього він запропонував оформити "клієнту" фіктивний шлюб. За свої "послуги" він просив 2 тисяч доларів.

Ділок переконував іноземця, що має вплив на працівників міграційної служби та може забезпечити позитивне вирішення питання щодо легалізації перебування іноземця на території держави. Затримали зловмисника після отримання половини грошей.

"Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували вісім чергових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Вартість "послуг" сягала до 25 тисяч доларів.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
