26 травня 2026, 13:50

Запоріжжя під ударом: троє постраждалих, відео моменту вибуху

26 травня 2026, 13:50
Фото: Запорізька ОВА
Сьогодні вдень у Запоріжжі стався вибух. В обласній військовій адміністрації зазначили, що місто зазнало атаки з боку ворога

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, постраждали троє людей. Серед них – дві жінки віком 27 та 40 років, а також 36-річний чоловік. Усім надається необхідна допомога.

Внаслідок вибуху вибуховою хвилею та уламками пошкоджено нежитлову будівлю.

Також постраждали автомобілі, припарковані неподалік – частина з них загорілася. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

В ОВА також оприлюднили відео моменту ворожого удару.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські військові завдали 787 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Поранені двоє людей. Пошкоджено об'кти інфраструктури, житла та автівок.

Запоріжжя війна атака вибух російська армія постраждалі
