13:22  26 травня
"У вас борг": шахраї розсилають українцям фейкові листи від ДПС
12:17  26 травня
Росіяни атакували пожежну частину у Словʼянську на Донеччині
01:35  26 травня
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 14:45

Прикордонники показали, як українські дрони "розносять" бронемашини РФ

26 травня 2026, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Українські захисники продовжують нищити росіян на фронті. На цей раз військові показали свіжі кадри з фронту, де нищать бронемашину РФ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу пілотів 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого, який працює на Північно-Слобожанському напрямку.

На відео українські захисники за допомогою дронів планомірно нищать російську бронемашину.

"Подібна техніка дедалі рідше з’являється на лінії фронту включно, перетворившись для окупантів на справжній дефіцит, який вони намагаються берегти", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники військові окупанти
Сили оборони ліквідували за добу 1010 російських окупантів
26 травня 2026, 07:16
Російська армія втратила за добу в Україні понад 1000 військових
25 травня 2026, 07:49
Українські військові показали, як дрони "рознесли" укриття росіян
22 травня 2026, 19:25
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Смерть мобілізованого у "Скелі": у полку заявили про падіння, сестра – про побиття
26 травня 2026, 14:28
Запоріжжя під ударом: троє постраждалих, відео моменту вибуху
26 травня 2026, 13:50
Масована атака: РФ влучила у свої ж позиції Орєшніком
26 травня 2026, 13:45
"У вас борг": шахраї розсилають українцям фейкові листи від ДПС
26 травня 2026, 13:22
На Київщині чоловік ногами бив безпритульну собаку
26 травня 2026, 13:00
Підземні школи й садки в Запоріжжі: мільярдні підряди без конкуренції
26 травня 2026, 12:48
"Абсолютно незрозуміло навіщо": депутати про зустріч Зеленського зі 170 "слугами"
26 травня 2026, 12:35
На Рівненщині чоловік убив двох людей на очах у маленьких дітей
26 травня 2026, 12:30
Росіяни атакували пожежну частину у Словʼянську на Донеччині
26 травня 2026, 12:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »