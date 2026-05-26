Прикордонники показали, як українські дрони "розносять" бронемашини РФ

Українські захисники продовжують нищити росіян на фронті. На цей раз військові показали свіжі кадри з фронту, де нищать бронемашину РФ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

На кадрах можна побачити роботу пілотів 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого, який працює на Північно-Слобожанському напрямку.

На відео українські захисники за допомогою дронів планомірно нищать російську бронемашину.

"Подібна техніка дедалі рідше з’являється на лінії фронту включно, перетворившись для окупантів на справжній дефіцит, який вони намагаються берегти", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в РФ.