Великдень під обмеженнями: де в Україні послаблять комендантську годину

Через війну з Росією Україна вже п'ятий рік живе в умовах обмежень, зокрема комендантської години. Навіть у ніч на 12 квітня, на Великдень, у більшості регіонів послаблень не буде

Про це інформує видання "Телеграф", передає RegioNews.

На цей час точно відомо про скорочення комендантської години у двох областях:

Кіровоградська – з 00:00 до 04:00 (зазвичай з 23:00 до 05:00).

Хмельницька – з 00:00 до 03:00 (звичайний режим триває довше).

У інших областях комендантська година залишиться без змін, зокрема в:

Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Чернігівській.

Жорсткі обмеження на Донеччині та Херсонщині

Донецька область – через близькість до фронту діятимуть суворі обмеження. У Дружківці, де недавно влучили в храм на вулиці Соборній, заборонені масові заходи та відвідування кладовищ. Комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00.

Херсонська область – введено заборону на відвідування церков у прибережній зоні та кладовищ у поминальні дні, крім поховальних процесій. Заборонено проводити богослужіння та освячення кошиків на вулиці. Комендантська година триває з 21:00 до 05:00.

Для інших областей поки не оголосили, чи буде комендантська година скорочена на Великдень.

Довідка: Комендантська година в Україні була запроваджена після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Мета обмежень полягає у гарантуванні безпеки населення і контролі за пересуванням у нічний час, зважаючи на ризики повітряних ударів та обстрілів.

Тривалість та час дії комендантської години відрізняються в різних регіонах, залежно від близькості до фронту та рівня загрози.