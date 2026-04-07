Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у восьми регіонах тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – повідомили у Міненерго.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням.

Зазначається, що 7 квітня застосування обмежень електроенергії не прогнозується.

Споживачів просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години – вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, ввечері 6 квітня ворог завдав чотири удари по енергетичній інфраструктурі в Корюківському і Новгород-Сіверському районах Чернігівщини.