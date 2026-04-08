В Україні дорожчає оренда квартир: де буде найбільша ціна у квітні

У квітні в Україні подорожчає оренда квартир. Проте ситуація в різних областях буде відрізнятися

Експертка у сфері нерухомості Ірина Луханіна пояснила, що в квітні підвищення орендних ставок у квітні відбуватиметься нерівномірно по країні й буде помірним у містах із великим попитом.

"У довгостроковій оренді квітень буде активнішим за зимові місяці. У великих містах можливе помірне підвищення ставок або їх утримання на поточному рівні. Короткострокова оренда у квітні пожвавлюється разом із мобільністю людей, але залишається дуже чутливою до безпекового фону. У більш стабільних містах можна очікувати кращої заповнюваності та точкового підвищення ставок, але цей сегмент продовжує жити хвилями, і рівномірного зростання тут немає", - каже експертка.

Де найдорожча оренда

Найвищі ціни на оренду квартир зафіксували у центральних і північних областях України. За даними дослідження DIM.RIA, лідерами стали Черкаси та Суми. Там попит на оренду зріс на 34% та 36% відповідно. Схожу ситуацію фіксують у Чернігівській, Полтавській та Херсонській областях.

Водночас у Запорізькій та Житомирській областях пропозиція житла в оренду скоротилася. Наразі там на одну квартиру в середньому 18 претендентів. У столиці цей показник втричі менше.

По цінах в лідерах Київ та Закарпатська область. Однокімнатна квартира там в середньому коштуватиме 22 тисячі гривень на місяць. При цьому у Закарпатській області ціна зросла на 7% порівняно з лютим, тоді як у Києві навпаки – знизилася на 4%.

Найбільше подорожчання оренди однокімнатної квартири сталось у Чернігівській та Кіровоградській областях: на 40% і 29% відповідно. Показники у 7 та 11 тисяч гривень на місяць в середньому. Найнижчі ціни на оренду в Харкові: приблизно 5,5 тисячі гривень на місяць.

