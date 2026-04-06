Втрати росіян станом на 6 квітня: Генштаб оновив дані
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 940 окупантів, два танки, 10 бронемашин та 58 артсистем, а також 1953 БпЛА оперативно–тактичного рівня. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 304 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.04.26 орієнтовно склали:
Раніше повдомлялося, що у березні 2026 року армія РФ втратила понад 35 тисяч військових. Величезну кількість російських загарбників знешкодили за допомогою дронів.
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
