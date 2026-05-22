На Волині викрили псевдоволонтерів, які продавали машини військових

На Волині викрили зловмисників, які продавали автівки. Це були машини, які були оформлені як гуманітарна допомога для ЗСУ

Про це повідомляє Національна поліція України.

Організатором схеми виявився керівник громадської організації. Він шукав автомобілі на території ЄС. Згодом за допомогою підроблених документів від благодійних організацій та військових частин він ввозив ці автомобілі в Україну.

Відомо про ввезення щонайменше 54 автомобілів на понад 7,4 мільйона гривень. При цьому правоохоронці з'ясували, що протягом 2023–2024 років фігуранти ввезли до України близько 300 автомобілів, з яких щонайменше 130 продали. Попередньо, вони заробили на цьому понад 22 мільйона гривень.

"На підставі зібраних доказів п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 28-річного військовослужбовця за підозрою у незаконному продажі гуманітарних автомобілів підвищеної прохідності, призначених для потреб ЗСУ. Поліцейські затримали чоловіка під час отримання коштів за продані авто.