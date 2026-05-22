22:20  22 травня
На Одещині чоловік за гроші росіян "полював" на автівки ЗСУ
21:50  22 травня
ДТП на Одещині: автомобіль влетів у дітей на тротуарі, троє постраждалих
21:15  22 травня
Ворог гатив по Дніпропетровщині 40 разів: серед поранених є люди у важкому стані
UA | RU
UA | RU
22 травня 2026, 21:35

На Волині викрили псевдоволонтерів, які продавали машини військових

22 травня 2026, 21:35
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Волині викрили зловмисників, які продавали автівки. Це були машини, які були оформлені як гуманітарна допомога для ЗСУ

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Організатором схеми виявився керівник громадської організації. Він шукав автомобілі на території ЄС. Згодом за допомогою підроблених документів від благодійних організацій та військових частин він ввозив ці автомобілі в Україну.

Відомо про ввезення щонайменше 54 автомобілів на понад 7,4 мільйона гривень. При цьому правоохоронці з'ясували, що протягом 2023–2024 років фігуранти ввезли до України близько 300 автомобілів, з яких щонайменше 130 продали. Попередньо, вони заробили на цьому понад 22 мільйона гривень.

"На підставі зібраних доказів п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 28-річного військовослужбовця за підозрою у незаконному продажі гуманітарних автомобілів підвищеної прохідності, призначених для потреб ЗСУ. Поліцейські затримали чоловіка під час отримання коштів за продані авто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
псевдоволонтер авто поліція
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Дизель в Україні дешевшає: які цінники на АЗС
22 травня 2026, 23:55
На Буковині аферисти виманили в жінки гроші через "колабораціонізм"
22 травня 2026, 23:35
На Хмельниччині чоловік, який був виключений з обліку майже 20 років тому, раптом став військовозобов'язаним
22 травня 2026, 22:55
"Кришування" порноофісів: четверо топпосадовців поліції вийшли із СІЗО під мільйонні застави
22 травня 2026, 22:48
На Дніпропетровщині судили чоловіка, який "хотів допомогти російським солдатам"
22 травня 2026, 22:40
На Одещині чоловік за гроші росіян "полював" на автівки ЗСУ
22 травня 2026, 22:20
Ворог атакував Ківшарівку з повітря: загинув 46-річний чоловік
22 травня 2026, 22:18
На Прикарпатті молоді хлопці до смерті побили чоловіка
22 травня 2026, 21:55
ДТП на Одещині: автомобіль влетів у дітей на тротуарі, троє постраждалих
22 травня 2026, 21:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »