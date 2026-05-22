Ворог атакував Ківшарівку з повітря: загинув 46-річний чоловік
У Ківшарівці на Харківщині внаслідок російського обстрілу 22 травня загинув мирний мешканець
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
За даними поліції, 22 травня російські війська атакували селище FPV-дроном. Внаслідок влучання загинув 46-річний чоловік.
Правоохоронці документують наслідки обстрілу.
За фактом атаки слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.
Нагадаємо, що протягом доби 22 травня ворог майже 40 разів атакував Дніпропетровську область із застосуванням артилерії та ударних безпілотників.
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Дизель в Україні дешевшає: які цінники на АЗС
22 травня 2026, 23:55На Буковині аферисти виманили в жінки гроші через "колабораціонізм"
22 травня 2026, 23:35На Хмельниччині чоловік, який був виключений з обліку майже 20 років тому, раптом став військовозобов'язаним
22 травня 2026, 22:55"Кришування" порноофісів: четверо топпосадовців поліції вийшли із СІЗО під мільйонні застави
22 травня 2026, 22:48На Дніпропетровщині судили чоловіка, який "хотів допомогти російським солдатам"
22 травня 2026, 22:40На Одещині чоловік за гроші росіян "полював" на автівки ЗСУ
22 травня 2026, 22:20На Прикарпатті молоді хлопці до смерті побили чоловіка
22 травня 2026, 21:55ДТП на Одещині: автомобіль влетів у дітей на тротуарі, троє постраждалих
22 травня 2026, 21:50На Волині викрили псевдоволонтерів, які продавали машини військових
22 травня 2026, 21:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі блоги »