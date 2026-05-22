Ворог гатив по Дніпропетровщині 40 разів: серед поранених є люди у важкому стані

Протягом доби 22 травня ворог майже 40 разів атакував Дніпропетровську область із застосуванням артилерії та ударних безпілотників

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його словами, у Нікопольському районі під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, коледж, п'ятиповерхівки, торговельно-розважальний центр, адмінбудівля і кілька автомобілів.

Постраждали 16 людей. П'ятьох із них госпіталізували. 79-річна жінка перебуває у важкому стані.

У Синельниківському районі росіяни поцілили по Покровській громаді. Горіли господарські споруди та автівка.

В Апостоловому Криворізького району пошкоджена АЗС.

У Божедарівській громаді Кам'янського району зазнала пошкоджень інфраструктура.

