22 травня 2026, 21:50

ДТП на Одещині: автомобіль влетів у дітей на тротуарі, троє постраждалих

Фото: поліція Одеської області
На Одещині в місті Ізмаїл поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали троє дітей

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

Автопригода сталася в Ізмаїлі на розі вулиць Комерційної та Княгині Ольги.

Попередньо правоохоронці встановили, що 47-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі автомобілю Hyundai під керуванням 41-річної жінки, яка їхала головною дорогою.

Унаслідок зіткнення Hyundai відкинуло на тротуар, де в цей момент перебували двоє 12-річних хлопців.

У ДТП постраждали двоє малолітніх пішоходів, а також 11-річний син кермувальниці Hyundai, який перебував в салоні легковика. Усіх трьох дітей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Самі водії в автопригоді не постраждали, наразі їх перевіряють на стан сп’яніння. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вирішується питання щодо правової кваліфікації справи.

Нагадаємо, що у Кривому Розі вранці 22 травня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика SsangYong та автомобіля швидкої медичної допомоги.

Одеська область ДТП діти
