На Буковині аферисти виманили в жінки гроші через "колабораціонізм"

На Буковині шахраї виманили гроші у пенсіонерки. Вони переконали її, що вона має проблеми із законом

До поліції звернулась 74-річна жителька міста Вижниця.

До поліції звернулась 74-річна жителька міста Вижниця. Вона розповіла, що їй зателефонував незнайомець, який представився працівником правоохоронних органів. Він заявив, що нібито здійснюється розслідування за фактом "колабораціонізму".

Шахрай переконав пенсіонерку, щоб вона перерахувала гроші для вирішення "проблем із законом". Жінка перерахувала аферистам майже 282 тисячі гривень.

"За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", повідомили в поліції.

