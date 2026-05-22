22 травня 2026, 22:48

"Кришування" порноофісів: четверо топпосадовців поліції вийшли із СІЗО під мільйонні застави

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян
Четверо топпосадовців поліції з Івано-Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини, яких підозрюють у "кришуванні" мережі "порноофісів", вийшли на волю під заставу

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

"Під заставу вийшли: другий заступник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Яцюк. Йому суд призначив заставу розміром у 5 мільйонів гривень. Перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Андрій Ткачик. Йому суд призначив заставу розміром у 5 мільйонів гривень. Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області - Сергій Безпалько. Йому суд призначив заставу розміром у 7 мільйонів гривень. Заступник начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області Ілля Гулеватий. Йому суд призначив заставу розміром у 1 мільйон 164 тисячі гривень”, - йдеться у повідомленні Суспільного.

За рішенням суду тепер вони мають з'являтися за першим викликом слідчого та прокурора, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Під арештом залишився ексводій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України” Володимир Воробей. Йому суд призначив заставу розміром у 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих "порноофісів”.

Раніше у топпосадовців регіональних підрозділів поліції, затриманих за "кришування" схеми з відвертим контентом, вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн.

Генпрокурор повідомив, що в Україні викрили корупційну схему у системі Нацполіції, яка діяла в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

За версією слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів" – приміщень, де незаконно виготовляли та поширювали через інтернет порнографічну продукцію.

