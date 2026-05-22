22 травня 2026, 22:20

На Одещині чоловік за гроші росіян "полював" на автівки ЗСУ

Біляївський районний суд Одеської області визнав місцевого жителя винним у теракті, перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України і знищенні чужого майна шляхом підпалу. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2024 році чоловік шукав підробіток у Telegram. Тоды йому запропонували "легку роботу": підпалити адміністративну будівлі. Він сам обрав підпалити сільський клуб Усатівської сільської ради Одеської області.

25 жовтня 2024 року після опівночі чоловік облив вхідні двері і підпалив запальничкою двері та вікно, знімаючи все на мобільний телефон, в тому числі вивіску на будівлі. Уже через кілька днів він підпалив камуфляжного кольору, який використовував військовослужбовець, машина була пошкоджена внаслідок пожежі.

Після його затримання правоохоронці знайшли відео у проросійських каналах із тим самим підпалом клубу сільської ради. Такі диверсії росіяни використовують для пропаганди, що в Україні начебто діє підпілля, яке незгодне і протидіє органам влади і мобілізації в умовах війни.

На суді чоловік повністю визнав провину. Він розповів, що йому пообіцяли 1000 доларів. Тепер він нібито шкодує. Що стосується підпалу клубу сільської ради, то за це він оплати так і не отримав.

Суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкасах затримали 18-річного підпалювача банку. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

палії агент рф Одеська область
