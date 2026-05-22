На Хмельниччині чоловік, який був виключений з обліку майже 20 років тому, раптом став військовозобов'язаним

Фото з відкритих джерел

Житель Хмельницької області був виключений з військового обліку ще в 2009 році. Проте у "Резерв+" інформація була інша. Він звернувся до суду

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У 2009 році чоловіка визнали непридатним до військової служби. Тоді його виключили з обліку. Проте у застосунку "Резерв+" вказувалось, що він військовозобов'язаний. При цьому ТЦК повідомив, що зміни можуть бути внесені лише за умови особистої явки.

Суд наголосив, що вимоги про обов’язкове особисте прибуття до ТЦК для внесення таких змін нормативні акти не містять. В результаті суд зобов’язав ТЦК внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про непридатність позивача до військової служби з виключенням з військового обліку відповідно до даних військового квитка.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до його 25-річчя. Він прийшов до ТЦК для уточнення данних, коли йому було ще 24, але його з приміщення так і не випустили.