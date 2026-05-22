22 травня 2026, 21:55

На Прикарпатті молоді хлопці до смерті побили чоловіка

Фото з відкритих джерел
На Прикарпатті двоє молодих чоловіків отримали підозри. Вони до смерті побили людину

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 21 травня. Тоді медики повідомили правоохоронцям про госпіталізацію 37-річного чоловіка, якого напередодні сильно побили. На жаль, чоловік потім помер у лікарні.

З'ясувалось, що в селищі Битків між чоловіком та 19-річним місцевим жителем, який був тоді п'яний, сталась сварка, яка переросла в бійку. 19-річний хлопець подзвонив своєму 25-річному товаришу з проханням "про допомогу". 25-річний хлопець долучився до побиття. 37-річного чоловіка вони жорстоко побили, пцісля чого втекли.

Потерпілий зміг дістатись до родичів, викликати медиків, але, на жаль, врятувати його життя не вдалось. Правохоронці вже затримали підозрюваних. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Прикарпатті скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачують в умисному вбивстві знайомого. Він також намагався сховати сліди злочину, підпаливши будинок.

