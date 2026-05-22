Дизель в Україні дешевшає: які цінники на АЗС
В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході змінюються ціни на бензин. Стало відомо, яка вартість бензину на АЗС тепер
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 22 травня в Україні середня вартість бензину така:
- бензин А-95 преміум – 79,47 гривні за літр;
- бензин А-95 – 75,57 гривні за літр;
- бензин А-92 – 69,60 гривні за літр;
- дизпальне – 87,30 гривні за літр;
- автогаз – 47,39 гривні за літр.
Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.
Українська земля подешевшала: які тепер ціни за гектарВсі новини »
20 травня 2026, 23:55В Україні відчутно подорожчав McDonald’s: скільки тепер коштуватимуть бургери
20 травня 2026, 12:30В Україні влітку відчутно подорожчають ціни на фрукти та овочі
18 травня 2026, 22:55
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Дружина відомого хореографа Євгена Кота зізналась, чому не взяла прізвище чоловіка
23 травня 2026, 01:35Наречена Дмитра Кулеби вперше показала весільну сукню
23 травня 2026, 00:55Співачка LELÉKA зізналась, чи мала проблеми на Євробаченні через вигук "Слава Україні"
23 травня 2026, 00:35На Буковині аферисти виманили в жінки гроші через "колабораціонізм"
22 травня 2026, 23:35На Хмельниччині чоловік, який був виключений з обліку майже 20 років тому, раптом став військовозобов'язаним
22 травня 2026, 22:55"Кришування" порноофісів: четверо топпосадовців поліції вийшли із СІЗО під мільйонні застави
22 травня 2026, 22:48На Дніпропетровщині судили чоловіка, який "хотів допомогти російським солдатам"
22 травня 2026, 22:40На Одещині чоловік за гроші росіян "полював" на автівки ЗСУ
22 травня 2026, 22:20Ворог атакував Ківшарівку з повітря: загинув 46-річний чоловік
22 травня 2026, 22:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі блоги »