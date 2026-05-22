Дизель в Україні дешевшає: які цінники на АЗС

Фото з відкритих джерел

В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході змінюються ціни на бензин. Стало відомо, яка вартість бензину на АЗС тепер

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 22 травня в Україні середня вартість бензину така:

бензин А-95 преміум – 79,47 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,57 гривні за літр;

бензин А-92 – 69,60 гривні за літр;

дизпальне – 87,30 гривні за літр;

автогаз – 47,39 гривні за літр.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.