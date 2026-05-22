На Дніпропетровщині судили чоловіка, який "хотів допомогти російським солдатам"

Фото з відкритих джерел

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Виявилось, що він регулярно "зливав" інформацію російським військовим

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Із серпня і до початку листопада 46-річний чоловік регулярно відправляв дані у чат-бот, який створили для "допомоги російським солдатам". Через цей бот росіяни приймають інформацію від жителів Донбасу та інших регіонів України. Зокрема, про численність і переміщення українських військових.

Чоовік збирав для росіян дані про обстановку біля заводів оборонного значення, а потім звітував про результати обстрілів. Також він ходив на залізничну станцію, коли через неї мав рухатися ешелон військової техніки.

Чоловік сам обрав собі псевдонім та погодився, що його включили в негласний апарат органів Федеральної служби безпеки РФ. Йому росіяни обіцяли спрощену процедуру оформлення громадянства РФ.

На суді він визнав провину. За словами чоловіка, він розумів, що спілкується із представниками РФ, дійсно дав згоду на співпрацю, щоб мати захист від росіян та спрощено отримати громадянство.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили та затримали іноземця, який за гроші від російських спецслужб займався підпалами автівок.