Зеленський знову заговорив про припинення вогню

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна готова до припинення вогню «там, де ми стоїмо». Це сильна компромісна позиція, щоб перейти до дипломатичного вирішення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Володимира Зеленського на пресконференції під час Бучанського саміту.

"Зараз Росія знову говорить американській стороні нові терміни досягнення своїх цілей на фронті. Я здивований, як можна вірити в це. Росіяни говорять, що за два місяці вони захоплять Донбас. І тому нібито в України є два місяці, щоб вийти, і тоді війна закінчиться. А якщо Україна впродовж двох місяців не вийде, то Росія захопить Донбас і потім будуть інші умови", – зазначив він.

Зеленський зауважив, що Україна готова до припинення вогню "там, де ми стоїмо" і додав, що РФ нічого не зможе захопити за найближчі місяці і прекрасно це розуміє.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Зеленський заявив про готовність до повного припинення вогню. Також він анонсував "великоднє перемир’я".