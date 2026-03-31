31 березня 2026, 20:27

Зеленський знову заговорив про припинення вогню

31 березня 2026, 20:27
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна готова до припинення вогню «там, де ми стоїмо». Це сильна компромісна позиція, щоб перейти до дипломатичного вирішення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Володимира Зеленського на пресконференції під час Бучанського саміту.

"Зараз Росія знову говорить американській стороні нові терміни досягнення своїх цілей на фронті. Я здивований, як можна вірити в це. Росіяни говорять, що за два місяці вони захоплять Донбас. І тому нібито в України є два місяці, щоб вийти, і тоді війна закінчиться. А якщо Україна впродовж двох місяців не вийде, то Росія захопить Донбас і потім будуть інші умови", – зазначив він.

Зеленський зауважив, що Україна готова до припинення вогню "там, де ми стоїмо" і додав, що РФ нічого не зможе захопити за найближчі місяці і прекрасно це розуміє.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Зеленський заявив про готовність до повного припинення вогню. Також він анонсував "великоднє перемир’я".

Володимир Зеленський припинення вогню війна політика РФ Україна
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Всі публікації »
