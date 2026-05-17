17 травня 2026, 14:30

"Далекобійні санкції" спрацювали: Зеленський про удари по Підмосков'ю

Президент України Володимир Зеленський 17 травня подякував Службі безпеки та Силам оборони за удари по Московському регіону РФ

Про це глава держави написав у Facebook, передає RegioNews.

Зеленський заявив, що українські відповіді на російські атаки є справедливими та необхідними.

"Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", – наголосив він.

Президент також подякував українським виробникам дронів і ракет, а окремо – СБУ та всім Силам оборони за влучність ударів. За його словами, відстань до цілей перевищувала 500 кілометрів від державного кордону України.

Зеленський додав, що Московський регіон має одну з найбільших концентрацій систем протиповітряної оборони, однак українським захисникам вдається її долати.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони заявило про масовану атаку безпілотників та нібито знищення 586 українських БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у 14 регіонах РФ, а також в окупованому Криму та над акваторіями Чорного й Азовського морів.

