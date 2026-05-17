"Далекобійні санкції" спрацювали: Зеленський про удари по Підмосков'ю

Скриншот із відео

Президент України Володимир Зеленський 17 травня подякував Службі безпеки та Силам оборони за удари по Московському регіону РФ

Про це глава держави написав у Facebook, передає RegioNews.

Зеленський заявив, що українські відповіді на російські атаки є справедливими та необхідними.

"Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", – наголосив він.

Президент також подякував українським виробникам дронів і ракет, а окремо – СБУ та всім Силам оборони за влучність ударів. За його словами, відстань до цілей перевищувала 500 кілометрів від державного кордону України.

Зеленський додав, що Московський регіон має одну з найбільших концентрацій систем протиповітряної оборони, однак українським захисникам вдається її долати.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони заявило про масовану атаку безпілотників та нібито знищення 586 українських БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у 14 регіонах РФ, а також в окупованому Криму та над акваторіями Чорного й Азовського морів.