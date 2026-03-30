Зеленський заявив про готовність до повного припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента Володимир Зеленського.

За його словами, після початку енергетичної кризи у світі українська сторона отримала сигнали від деяких партнерів щодо зменшення наших відповідей по нафтовому, енергетичному сектору РФ.

"Якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати по їхній енергетиці. Ми готові говорити про будь-яке припинення вогню. Повне припинення вогню. Енергетичне припинення вогню. Припинення вогню щодо продовольчої безпеки. Ми все це пропонували", – зазначив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський доручив підготувати план роботи ВР, якщо війна триватиме ще три роки. Про це повідомили джерела у фракції "Слуга народу".