30 березня 2026, 17:56

Зеленський заявив про готовність до повного припинення вогню

фото: Офіс Президента України
Україна готова говорити про будь-яке припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента Володимир Зеленського.

За його словами, після початку енергетичної кризи у світі українська сторона отримала сигнали від деяких партнерів щодо зменшення наших відповідей по нафтовому, енергетичному сектору РФ.

"Якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати по їхній енергетиці. Ми готові говорити про будь-яке припинення вогню. Повне припинення вогню. Енергетичне припинення вогню. Припинення вогню щодо продовольчої безпеки. Ми все це пропонували", – зазначив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський доручив підготувати план роботи ВР, якщо війна триватиме ще три роки. Про це повідомили джерела у фракції "Слуга народу".

Через обстріли РФ є знеструмлення у 7 областях – Міненерго
30 березня 2026, 11:02
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ на фронті
30 березня 2026, 07:34
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень уразили ключовий морський порт РФ
29 березня 2026, 14:49
Всі новини »
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Зеленський заявив, що через заблокований кредит від ЄС Україна не зможе підготуватись до зими
30 березня 2026, 20:25
У віці 62 років помер актор "Маски-шоу"
30 березня 2026, 19:57
У Львові викрили суддю, який за хабар "допомагав" уникати призову
30 березня 2026, 19:55
Україна та Болгарія запустять пряме залізничне сполучення
30 березня 2026, 19:36
На Київщині 18-річний хлопець загинув на мотоциклі
30 березня 2026, 19:30
У Києві створять Пантеон видатних українців
30 березня 2026, 19:23
Війна, пропаганда ментально закинули нас в радянську епоху
30 березня 2026, 18:59
Батько загинув, мати кинула: на Закарпатті суд вирішив долю маленького хлопчика
30 березня 2026, 18:45
Ексмер Одеси Труханов буде судитися із Зеленським
30 березня 2026, 18:30
На Буковині свідок Єгови відмовився від мобілізації після ВЛК: яке покарання він отримав
30 березня 2026, 18:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
