31 березня 2026, 18:04

РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Кремлі висунули нові умови щодо завершення війни в Україні. Там вимагають, щоб українські війська залишила Донбас протягом двох місяців

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на "Буча саміт 2026", RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За словами президента України, РФ озвучує нові терміни через американську сторону. Йдеться про вимогу, щоб Україна вийшла зі сходу країни.

"Поки що те, що хоче Росія і те, що поширюють партнери – вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі Сходу", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Володимир Зеленський не прийняв пропозицію США про виведення військ із Донбасу. У Києві вважають, що перемир’я має бути досягнуте без попередніх територіальних поступок Росії.

Україна РФ війна політика Донбас територіальні поступки Володимир Зеленський
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
