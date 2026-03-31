РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу

У Кремлі висунули нові умови щодо завершення війни в Україні. Там вимагають, щоб українські війська залишила Донбас протягом двох місяців

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на "Буча саміт 2026", RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За словами президента України, РФ озвучує нові терміни через американську сторону. Йдеться про вимогу, щоб Україна вийшла зі сходу країни.

"Поки що те, що хоче Росія і те, що поширюють партнери – вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі Сходу", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Володимир Зеленський не прийняв пропозицію США про виведення військ із Донбасу. У Києві вважають, що перемир’я має бути досягнуте без попередніх територіальних поступок Росії.