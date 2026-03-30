Зеленський заявив, що через заблокований кредит від ЄС Україна не зможе підготуватись до зими

Заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 мільярдів євро може вплинути на підготовку України до наступного опалювального сезону

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра Болгарії Андрєм Гюровим.

Він зазначив, що кошти у бюджеті на фінансування армії та виплати пенсій є. Але Україна розраховує на кредит від Євросоюзу у 90 мільярдів євро, який блокує Угорщина.

За словами Зеленського, без виділення кредиту Україна матиме ризики у підготовці до опалювального сезону.

Раніше країни-члени ЄС заблокували прискорений вступ України. Ідея передбачала отримання Україною місця за столом переговорів ЄС, перш ніж вона завершить всі реформи, необхідні для отримання повних прав члена Євросоюзу.