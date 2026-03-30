30 березня 2026, 20:25

Зеленський заявив, що через заблокований кредит від ЄС Україна не зможе підготуватись до зими

30 березня 2026, 20:25
фото: Офіс Президента України
Заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 мільярдів євро може вплинути на підготовку України до наступного опалювального сезону

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра Болгарії Андрєм Гюровим.

Він зазначив, що кошти у бюджеті на фінансування армії та виплати пенсій є. Але Україна розраховує на кредит від Євросоюзу у 90 мільярдів євро, який блокує Угорщина.

За словами Зеленського, без виділення кредиту Україна матиме ризики у підготовці до опалювального сезону.

Раніше країни-члени ЄС заблокували прискорений вступ України. Ідея передбачала отримання Україною місця за столом переговорів ЄС, перш ніж вона завершить всі реформи, необхідні для отримання повних прав члена Євросоюзу.

Зеленський заявив про готовність до повного припинення вогню
30 березня 2026, 17:56
Держсекретар США Рубіо звинуватив Зеленського у брехні
27 березня 2026, 20:39
Експерти погіршили прогноз для економіки України
27 березня 2026, 19:55
Всі новини »
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Великдень-2026: скільки українцям доведеться витратити на паску
30 березня 2026, 23:35
Рух Києвом 31 березня буде частково обмежений
30 березня 2026, 23:02
На Запоріжжі лікарка ВЛК торгувала непридатністю за тисячі доларів
30 березня 2026, 22:35
РФ запустила ракету на Житомирщину
30 березня 2026, 22:19
На Волині жінка та чоловік жорстоко вбили людину
30 березня 2026, 21:55
В Одесі працівники ТЦК влаштували стрілянину і почали таранити авто
30 березня 2026, 21:49
Чому друзі президента обирають Іспанію?
30 березня 2026, 21:20
Плитоноска та берці для різних завдань: як оцінювати вагу, вентиляцію, посадку та комфорт при тривалому носінні
30 березня 2026, 20:38
В Укренерго розповіли, чи будуть завтра відключення світла
30 березня 2026, 20:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
