17 травня 2026, 14:49

Під Полтавою стався землетрус: епіцентр – у Диканській громаді

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Диканській громаді Полтавської області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Зазначається, що підземні поштовхи сталися у Полтавському районі на території Диканської громади. Осередок землетрусу залягав на глибині 4 кілометри.

За класифікацією фахівців, землетрус належить до категорії ледве відчутних.

Нагадаємо, 8 лютого на Полтавщині зафіксували вже другий землетрус. Його осередок залягав на глибині близько 9 кілометрів. Окрім того, ввечері 6 лютого зареєстровано поштовхи в Полтавському районі Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).

Землетруси в Україні: що відомо

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає.

За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.

