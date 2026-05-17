Смертельна ДТП у Хмельницькому: BMW вилетів на тротуар, загинула жінка

У Хмельницькому слідчі з'ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 16 травня близько 19:05 на вулиці Степана Бандери

За попередніми даними, 20-річний водій автомобіля BMW X4 виїхав на смугу зустрічного руху, після чого заїхав на тротуар, де здійснив наїзд на двох пішоходів та зіткнувся з електроопорою.

Унаслідок ДТП загинула жінка віком 20-25 років, особу якої наразі не встановлено. 24-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Травм зазнали також двоє неповнолітніх пасажирів авто: 16-річного хлопця доставили до лікарні з переломом плеча, 15-річному підлітку надали медичну допомогу на місці без госпіталізації.

Водія затримали. У нього відібрали зразки крові для перевірки на стан алкогольного або наркотичного сп’яніння.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

