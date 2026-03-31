31 марта 2026, 20:27

Зеленский снова заговорил о прекращении огня

31 марта 2026, 20:27
иллюстративное фото: из открытых источников
Украина готова к прекращению огня там, где мы стоим. Это сильная компромиссная позиция, чтобы перейти к дипломатическому решению

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на пресс-конференции во время Бучанского саммита.

"Сейчас Россия снова говорит американской стороне о новых сроках достижения своих целей на фронте. Я удивлен, как можно верить в это. Россияне говорят, что через два месяца они захватят Донбасс. И потому в Украине есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится. А если Украина в течение двух месяцев не выйдет, то Россия захватит Донбасс, и потом будут другие условия", – отметил он.

Зеленский заметил, что Украина готова к прекращению огня "там, где мы стоим" и добавил, что РФ ничего не сможет захватить в ближайшие месяцы и прекрасно это понимает.

Напомним, 30 марта Владимир Зеленский заявил о готовности к полному прекращению огня. Также он анонсировал "пасхальное перемирие".

